Adani elogia Maradona in diretta Instagram: “Dio lo ha creato per Napoli”

Belle parole da parte di Lele Adani per Diego Armando Maradona e Napoli. Durante una live andata in scena su Instagram, con Christian Vieri, il commentatore di Sky Sport ha parlato del legame indissolubile fra “El Pibe de Oro” e Napoli. Di seguito, ecco quanto evidenziato da Iamnaples: “Maradona è di tutti, con le sue contraddizioni ha fatto parlare tutti, ma su una cosa non si può andare in disaccordo: se lui entra in una stanza, lui è la luce. Illumina, prende la stanza, se tu lo vedi ti gela la pelle. Lui ti strappa ogni tipo di emozione. Tu l’hai conosciuto ed hai avuto queste emozioni, ma vedi i suoi compagni: ancora oggi con le lacrime lo raccontano, sorridono. Ora dirò una cosa: lui è stato perfetto a Napoli. E’ stato più di lì che di Buenos Aires. Dio l’ha creato per farlo andare a Napoli, l’ha regalato a Napoli, facendolo scappare pure da Barcellona”.