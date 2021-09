Alla Bobo Tv, l’ex difensore Daniele Adani ha criticato Allegri dopo la sconfitta di Napoli: “Si puó giocare meno bene ma devi provare a vincere. Non si può dire “Non ci hanno tirato in porta, lui è andato lì solo per resistere. Serve personalità, gli errori individuali, i giovani, l’analisi di Allegri non porta a costruire e può convincere solo qualcuno messo lì per dirgli bravo, ma non la gente che dice ok andava bene almeno fino a quando vincevamo”.