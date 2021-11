Adani su Spalletti: “Si ispira al Napoli di Sarri ma non arriverà mai a quei livelli. Quella squadra era impareggiabile”

Nel corso della Bobo Tv l’ex calciatore Daniele Adani, ora opinionista, ha parlato cosi riguardo il Napoli di Spalletti:

“Tanto del Napoli di Spalletti nasce da Sarri ma non arriverà mai a quei livelli. Nessuno potrà mai giocare come Sarri ha fatto con quel Napoli. Con la Lazio è stata una partita singola, la partita più bella del campionato del Napoli. Il Napoli di Sarri li ha fatti tre anni così e li ha fatti per 90 minuti. Tanto di questo Napoli nasce dal Napoli di Sarri. Chi ricorda non dimentica il tipo di trame di gioco che aveva quel Napoli. Tutto a memoria, quel Napoli di Sarri non ha quasi mai fatto una partita come quella che ha fatto il Napoli di Spalletti con l’Inter, se non a Firenze dove aveva mollato. Il Napoli di Sarri è assolutamente impareggiabile”.