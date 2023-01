Addio Vialli, Giovanni Di Lorenzo: “Ci ha sempre aiutato

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Sapevamo che la situazione di salute di Vialli era grave, ma la notizia della sua morte mi ha lasciato senza parole. Con Gianluca abbiamo vissuto l’emozionante percorso dell’Europeo e porto dentro di me il ricordo di una persona incredibile. Per capire che persona era, basta pensare che nonostante la malattia ci ha sempre aiutato e ha voluto sempre stare vicino al gruppo per aiutarci e motivarci. Era sempre presente, ci parlava e ogni suo discorso era importante per noi, per il mister e tutti i componenti di quella spedizione. Oggi è un giorno triste, ma dentro di me porto l’immagine del suo sorriso con la coppa dell’Europeo alzata al cielo”.