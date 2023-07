Addio Zielinski, la situazione sui probabili sostituti: l’idea di De Laurentiis

Il Napoli è al lavoro per trovare il sostituto di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è ai titoli di coda della sua storia partenopea. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e quindi De Laurentiis vorrebbe cederlo adesso per non perderlo a parametro zero tra un anno.

Sulle tracce del polacco ci sarebbero la Lazio, che sta per perdere Milinkovic Savic, ma anche l’Al-Hilal, club arabo che avrebbe già presentato al Napoli e al calciatore un’offerta.

Per questo motivo il patron azzurro avrebbe scelto il sostituto: in pole position ci sarebbe Teun Koppmeiners dell’Atalanta. Oltre all’olandese, il patron azzurro non ha perso i contatti con Gabri Veiga, classe 2002 del Celta Vigo, e con Samardzic dell’Udinese.