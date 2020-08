ADL duro su Ceferin: “Non è all’altezza dell’Uefa, è stupido far giocare ora le Nazionali”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha avuto dure parole per il presidente Uefa Ceferin. Ecco le sue parole:

“La Uefa ha convocato le nazionali il 28 di agosto, ce li ridà il 10 settembre, che sono queste stupidate? Non va bene, non c’è rispetto, Ceferin non è all’altezza di stare alla Uefa, abbiamo lì Marchetti che stava in Lega, bisogna invertire le posizioni, seguire le Leghe e non la Uefa. Anche Gravina è in grande difficoltà, perchè dice ‘io rispetto i ruoli, è la Lega a dovermi dire qunado iniziare il campionato’, ma con l’aumento dei contagi e con questa incertezza dobbiamo cominciare a giocare? E il motivo è perchè devono riprendere le nazionali, ma per il tifoso le nazionali, la Champions e l’Europa League contano fino ad un certo punto, è fondamentale lo scudetto, c’è il grande fascino della competizione da comune a comune da regione a regione e qualcuno vuole togliere questi sogni ai tifosi, ma perché?!”