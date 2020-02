Ag. Braithwaite: “Può giocare solo nella Liga, FIFA e UEFA non possono lamentarsi”

“Braithwaite potrà giocare soltanto nella Liga, di conseguenza Fifa e Uefa non possono lamentarsi. E non è un’eccezione solo spagnola”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Luca Tettamanti, che ha curato la parte legale del trasferimento del nuovo acquisto blaugrana. “In Inghilterra ci sono i prestiti brevi anche più di uno per stagione, che possono durare soltanto uno o due mesi. Inoltre – continua l’avvocato – in ogni nazione i club possono tesserare calciatori svincolati dopo la finestra di mercato fino a date diverse”. Dal Leganes al Barça, con la società venditrice che ha perso una risorsa importante per il suo campionato. “Il regolamento Fifa – conclude l’avvocato – non lo prevede ma neppure lo vieta”, Braithwaite adesso scalpita. Pronto a dimostrare il suo valore anche con il Barça…

Fonte: Tuttomercatoweb.com