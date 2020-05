Ag. Bustos: “Anche la Roma su di lui, ma per ora solo sondaggi e poche certezze”

Ignacio Campo, agente dell’attaccante Nahuel Bustos, ha parlato a iamnoticias.com del futuro del proprio assistito: “Ci sono Valencia, Siviglia, Roma e molti altri, ma sono solo intenzioni. Esistono molti sondaggi, ma poche certezze. Quello che succede è che ognuno ha una difficoltà diversa per via della pandemia. Si sta ragionando su come riprendere i campionati e questo condiziona gli affari. Alla Roma lo hanno come priorità, ma poiché i tornei non sono finiti, devono ancora capire quali giocatori rimarranno e quali andranno via. Ad oggi non c’è nulla di concreto”.

Fonte: Alfredopedullà.com