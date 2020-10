Ag. Caputo: “Mai stato qualcosa di concreto con il Napoli. Fabio Cannavaro stava andando via”

Gaetano Fedele, agente di Ciccio Caputo del Sassuolo, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo: “Caputo al Napoli? Non è mai esistita una reale ipotesi, la dichiarazione del presidente De Laurentiis ci ha fatto piacere, ma in realtà non c’è mai stato nulla. Il reparto offensivo del Napoli è più completo di altri. Ciccio sta facendo dei numeri veramente straordinari, al di là dei gol, lui è venuto fuori un po’ tardi. E’ stato veramente un peccato”.

Inoltre, Fedele, aggiunge: “Caputo è arrivato tardi, una bellissima storia da raccontare, in Nazionale è giunto a furor di popolo. Fabio e Paolo Cannavaro? Il calcio è fatto di episodi molto importanti. Fabio in una partita importantissima, marcò Benny Carbone e fece una grande prestazione, ma il giorno dopo doveva andare all’Acireale. Forse sarebbe diventato lo stesso Fabio Cannavaro con un percorso diverso, c’era Lippi come allenatore, nel calcio gli episodi sono importanti”.