Ag.Contini: “Era richiesto in Serie A, ci aspettavamo qualche presenza in Coppa Italia”

Terzo portiere, ma di belle speranze. Nikita Contini è tornato a Napoli dopo l’esperienza all’Entella per fare il terzo portiere, ma si aspettava qualche presenza. L’agente del giocatore, Vincenzo Pisacane, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Tele A. Ecco quanto evidenziato da Iamnaples: “Non ho idea di che progetti abbia il Napoli per lui, quest’anno aveva richieste in Serie A ma il Napoli lo ha voluto in rosa. Ci aspettavamo di giocare almeno in Coppa Italia. Dopo un campionato eccezionale con l’Entella, credo che uno come lui debba trovare spazio”.