Ag. Demme: “Parleremo con il Napoli, lui sta molto bene”

Marco Busiello, agente di Demme, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Diego ha 2 anni di contratto con il Napoli quindi sotto quest’aspetto la situazione è tranquilla. Il ragazzo ha trovato davvero poco spazio quest’anno. Diego è duttile e può dire ancora la sua, di sicuro ha voglia di giocare di più. Il tipo di carattere di Diego lo porta a essere pacato, educato e riflessivo. Con tutto il rispetto per il Napoli, se potesse giocare di più sarebbe contento.

Rapporto con Spalletti? “Con Spalletti e con tutti gli allenatori che ha avuto è sempre andato d’accordo. Rispetta tanto i ruoli e lo spogliatoio. Il Napoli quest’anno è partito con grandi ambizioni e Diego non è la persona che crea problematiche. Con Spalletti e con tutti gli altri ha sempre avuto un ottimo rapporto perchè lui è una persona educata ed accetta le decisioni. Chiaramente con un po’ di malincuore perchè l’ambizione è sempre importante.

Futuro? “Abbiamo iniziato da poco a seguire Diego, quindi non mi va di parlare di un discorso passato. Che Diego abbia estimatori in Italia e in Europa è vero. Fiorentina? Un po’ tutte le squadre in cui il ruolo di Diego si può adattare facilmente. La prima cosa che faremo nei prossimi giorni è un appuntamento con il Napoli e con Giuntoli, capire i progetti con Diego e fare delle valutazioni in totale serenità. Lui sta molto bene a Napoli, è molto felice della città”.