Ag. Elmas: “Ha la fiducia di Gattuso, vuole far gol al Barcellona. Sul rinnovo…”

George Gardi, agente di Eljif Elmas, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“E’ stato un anno positivo, di ambientamento, non è facile per nessun giocatore arrivare in Italia con una maglia importante come il Napoli. Si trova molto bene con la famiglia Napoli. Ieri era il giocatore più giovane in campo, nonostante questo credo abbia ben figurato. E’ un giocatore di personalità che non sente la pressione. Si trova molto bene, si è ambientato molto bene, sia lui che la famiglia con cui abita, tra procedendo tutto nella maniera che ci aspettavamo. Lui aveva un buon rapporto con Ancelotti ma anche con Gattuso, rapporto molto bello a livello umano, si parlano in maniera diretta, sente la fiducia di Gattuso ed è molto felice, anche per il futuro.

Barcellona? E’ sempre una squadra di grande campioni, sarà un’impresa difficile ma ricordiamo che il Napoli ha battuto i campioni d’Inghilterra del Liverpool, sono fiducioso. Elif ci crede, vuole fare anche gol se ci sarà la possibilità, è pieno di motivazioni. Contratto? E’ stata data una parola tempo fa, insieme al Napoli, per il rinnovo, la famiglia è molto seria ed il giocatore è molto serio. Nei prossimi giorni dovremo avere delle novità.

Osimhen? Ha grandi potenzialità, se è stato individuato dai dirigenti del Napoli che reputo molto bravi, credo sia il giocatore che può migliorare la rosa del Napoli.

Robin Koch? Nazionale tedesco, ha giocato titolare le ultime partite, è in scadenza 2021 ed ha diverso mercato, in Italia potrebbe far comodo a diverse squadre per la sua fisicità e duttilità, non solo per il Napoli potrebbe essere un innesto positivo. Parlato col Napoli? Io parlo con tutti, non solo col Napoli, cerco spesso squadre che possano prendere questo tipo di profili.

Abdulkadir Omur? Lui disegna calcio e fa venire i brividi, è un trequartista con una tecnica impressionate, capitano di una squadra che sta lottando per il campionato, e stravedo per lui. E’ un giocatore che può fare una carriera importante.

Vida? Ha grandissima esperienza internazionale, è un guerriero, la storia parlaper lui, è stato vicino a tanti club italiani, magari quest’anno può essere l’annata giusta.