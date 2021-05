Ag.Jorginho: “Merito anche del Napoli, considera la città come casa sua! Futuro? Sta bene al Chelsea”

Una Champions League vinta da protagonista da Jorginho con il suo Chelsea. L’agente del centrocampista, João Santos, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Ecco quanto evidenziato da Iamnaples: “Jorginho era contento ed emozionato, è stato il coronamento di una carriera lunga 11 anni. In tre stagioni al Chelsea ha vinto prima l’Europa League e poi la Champions. Napoli? I meriti sono innegabili, dobbiamo ringraziare Bigon che lo volle fortemente. Il salto di qualità lo ha compiuto con gli arrivi di Giuntoli e Sarri, che gli hanno consentito di andare al Chelsea ed essere oggi campione d’Europa. Jorge ama Napoli, la considera come casa sua. Europei? L’obiettivo di Jorginho è essere a Wembley l’11 luglio per la finale, prevedo una manifestazione molto equilibrata, in cui l’Italia può recitare un ruolo da protagonista. Mancini? Al CT piace molto il gioco di Jorginho, ecco perché è il più utilizzato con Bonucci. Futuro? Sta molto bene al Chelsea, ha ancora due anni di contratto con i Blues e speriamo che possa continuare a giocare a Londra.