Massimo Briaschi, agente -tra gli altri- di Christian Maggio e Kevin Lasagna, ha parlato nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Christian non è rinato, è che non è mai morto. Ha dimostrato che poteva starci ancora per qualche tempo nel Napoli, ma non guardiamo al passato. Molte squadre mi hanno chiesto Lasagna, ma devono trovare l’accordo con l’Udinese, credo sia arrivato il momento di fare un salto in avanti. Anche il Napoli me lo ha chiesto“.