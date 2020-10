Ag.Lobotka: “Stanislav sta bene al Napoli, è presto per dare giudizi”

Non una partita brillante per Stanislav Lobotka contro la Real Sociedad, in un ruolo.inedito per lo slovacco: trequartista alle spalle di Petagna prima e di Osimhen poi. Ha parlato ai microfoni del sito “New Once”, l’agente del centrocampista Pawel Zimonczyk. Ecco quanto evidenziato da Iamnaples:

NAPOLI – “Un trasferimento complicato, il Celta non aveva bisogno di soldi ed era in una situazione di classifica non facile. L’affare si è chiuso al termine di tre settimane di colloqui. Il Napoli è un grande club, anche se ha le sue limitazioni sul discorso diritti d’immagine. Il contratto firmato qui è stato più lungo che altrove. A Napoli i giocatori sono seguiti e curati dalla A alla Z”.

SPAZIO – “Non ho segnali di insoddisfazione sull’acquisto di Lobotka. Appena arrivato ha dovuto lavorare individualmente, poi appena stava migliorando c’è stato il lockdown che ha portato alla sospensione del campionato. Alla ripresa stava andando bene ma un piccolo infortunio l’ha fermato. Il 2020 è stato un anno particolare e difficile per tante cose, è decisamente presto per valutare se questa scelta di Napoli è stata buona. Siamo arrivati a gennaio con l’etichetta del trasferimento più costoso della storia del calcio slovacco. Lobotka fa al caso di Gattuso perché è uno tecnico, sa giocare a calcio e nel Napoli preferiscono questi profili”.