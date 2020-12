Ag. Luperto: “Sebastiano aveva bisogno di un anno da protagonista. Crotone squadra fastidiosa”

“Maradona per tutti è un campione del calcio, ma per Diego Jr. è il papà, quindi ascoltare tutte queste parole indecenti è doloroso – queste le parole del procuratore Diego Nappi ai microfoni de “Il Sogno nel Cuore”, programma in onda su Radio Crc dalle 13:00 alle 14:00 e condotto da Luca Cerchione, Floriana Messina e Diego Maradona Jr -. Chi non l’ha conosciuto come persona, non può assolutamente giudicarlo, ma deve limitarsi alla sua carriera calcistica, anche per rispetto dei familiari e di tutte le persone che ancora piangono.

Il mio ricordo con Diego? Nell’85 ho fatto una foto con lui allo stadio San Paolo. Una volta entrati, ho visto il grande campione che, con la sua grande umiltà, è stato lì, nonostante la pioggia, per fare una foto con un ragazzino.

L’incidenza di Maradona sulla squadra attuale del Napoli? È stata fondamentale. Sono stati giorni particolari anche per i ragazzi – ha continuato il procuratore -, perché hanno compreso davvero l’attaccamento della città a quella persona e alla maglia stessa. Spero che la partita di domenica, che è stata incredibile, sia stata la partita giusta per un cambiamento importante, creando così le basi per il prossimo anno”.

Nappi ha poi parlato dell’esperienza che Luperto, suo assistito, sta avendo al Crotone: “Ha trovato lo spazio che merita. Dopo i tanti grandi allenatori che ha avuto, aveva necessità del campo per maturare, formando così la sua grande personalità. C’era bisogno di un’annata da protagonista, cosa che sta avvenendo.

Il Crotone? È una squadra che gioca molto a calcio, che parte dal basso, ma che in casa risulta essere molto fastidiosa. Il Napoli deve approcciarsi alla partita con la giusta fame e concentrazione, altrimenti rischia di avere delle difficoltà con una squadra che ha bisogno di punti.

Sentenza Juve-Napoli? È una situazione particolare, mai esistita prima. Per il bene del calcio, tutti vogliono che la partita venga rigiocata, ma chi di dovere giudicherà la situazione.

Lotta per lo scudetto? La difesa della squadra è una delle più forti, ma bisogna trovare un equilibrio”.