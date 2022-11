Ag. Mario Rui: “La concorrenza gli fa bene. Di Lorenzo? Ci incontreremo col Napoli…”

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Mario Rui e Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Bello del Calcio:

“Mario Rui? La concorrenza con Olivera gli può solo fare bene, gli consente d’alzare l’asticella, gli permette di fare trenta partite d’altissimo livello. Mario è un giocatore molto intelligente, se vuole arrivare fresco, brillante alla partita non può farlo ogni tre giorni. Politano-Lozano? È un dualismo vincente, i dati di fatto dicono che spesso chi tra loro subentra decide la partita. Rinnovi dei contratti? Nella profondità della rosa c’è la differenza tra la Lazio e il Napoli che ha più frecce nell’arco, avere 20-22 giocatori ti consente di disporre di più soluzioni. Stiamo parlando col Napoli di Di Lorenzo, penso che ci incontreremo durante queste settimane, non si risolverà in un appuntamento, il Napoli ha tempi biblici. La storia di Di Lorenzo è unica, da Libro Cuore anche se quelle di Mario Rui e Parisi s’assomigliano. Quando ho preso Mario Rui, non giocava in B ad Empoli, lo volevano dare al Crotone a gennaio. Parisi ad Avellino in serie C guadagnava 700 euro al mese. Se fossi nel Napoli, a gennaio non farei niente, al massimo qualche piccola uscita. Rinnoverei invece quanti più giocatori possibili non solo per dare loro serenità ma anche perché il Napoli così risparmierebbe, se vinci lo scudetto dopo spendi di più”.