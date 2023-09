Ag. Osimhen sulla candidatura al Pallone d’Oro: “Il meglio deve ancora venire”

Victor Osimhen è presente nella lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro. Il centravanti nigeriano è uno dei simboli del terzo Scudetto del Napoli, insieme a Min-Jae Kim e Khvicha Kvaratskhelia, entrambi candidati.

L’agente di Osimhen, Roberto Calenda, ha esultato per la candidatura ottenuta dal suo assistito con un tweet: “Grande lavoro. E il meglio deve ancora venire“.

Yesssss. Good job @victorosimhen9 and the best is yet to come!!!! 🚀 🚀 #strongerthaneverything #teamRC @ballondor @FranceFootball_ pic.twitter.com/DezIv30tYZ

— Roberto Calenda (@RobertoCalenda) September 6, 2023