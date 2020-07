Ag. Pezzella: “Nessun contatto recente con il Napoli, pensa solo alla Fiorentina. Piace al Valencia”

Martin Guastadisegno, agente di German Pezzella, difensore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb.com:

“Mi ha detto espressamente che in questo momento la sua testa è solo sulla Fiorentina. Fino a fine campionato non vuole farsi distrarre dalle voci di mercato. Io col Napoli non ho avuto contatti recenti. Col Valencia c’è un continuo filo diretto. Loro sono interessati, così come alcuni club inglesi di cui non posso fare il nome. Ora, però, è giusto pensare solo a questo finale di stagione: me l’ha chiesto German e così sarà“.