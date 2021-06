Agnelli sulla Superlega: “L’Uefa è un monopolio, tutti ritengono che il calcio vada riformato”

“Non si può non analizzare come a oggi si concentri in un monopolio il potere esecutivo, legislativo e giudiziario sul calcio europeo, riservando all’UEFA la responsabilità quasi arbitraria di organizzare e commercializzare, assegnando le licenze. È un sistema ormai inefficiente. Altri sport hanno subito grandi modifiche negli anni, penso all’Eurolega di basket che ha portato grandi benefici a tifosi, club e giocatori. Fino all’altro giorno i tifosi italiani hanno celebrato Milano in Eurolega. Quasi tutti gli stakeholders ritengono che il calcio venga riformato, chi fa proposte viene demonizzato. Juventus, Real Madrid e Barcellona sono intenzionati a portare avanti le proprie riforme, anche in solidarietà con chi ha dimostrato paura nell’aderirvi”.