Agostinelli: “A Napoli c’è sempre pressione, Spalletti dovrà caricare la squadra contro il Toro di Juric”

Andrea Agostinelli è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione in onda su TMW Radio: “Quando c’è una sosta, un punto interrogativo c’è sempre. L’allenatore fa fatica a pensare a chi mettere in campo. In questo momento la Lazio deve assolutamente reagire di determinazione e cattiveria sportiva alla brutta sconfitta di Bologna, dove non è entrata in campo. Di fronte ci sono i campioni d’Italia. Si fa fatica a fare un pronostico. Il Napoli inizia ad avere pressione per l’obiettivo scudetto? A Napoli la pressione la senti sempre. Contro il Torino, al posto di Spalletti, caricherei la squadra contro Juric, per spirito di rivalsa per la partita contro il Verona dello scorso anno che ha tolto la Champions al Napoli. Senza cattiveria sportiva salta anche la tecnica”.