Agostinelli: “Anguissa impressionante, difficile trovare punti deboli nel Napoli”

Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Spalletti per adesso ha fatto grandi cose, ma ora torna a San Siro ma ha una partita molto difficile che se dovesse finire bene potrebbe dire molto. Il Napoli oggi può fare davvero di tutto, nonostante l’Inter ha una grande squadra. Di Lorenzo sta migliorando a dismisura, sta diventando il migliore in quel ruolo, mentre Mario Rui sta facendo ottime cose ma mancano delle valide alternative. Malcuit e Ghoulam non stanno dando garanzie in questo momento. La difesa è la migliore del campionato e in questo Napoli è difficile trovare un punto debole. Fabian Ruiz sta sorprendendo e la ciliegina sulla torta è stato Anguissa: giocatore fisico ma anche con una certa qualità, peccato i pochi gol, anche se in Nazionali ne ha fatti due. Resta un colpo di mercato impressionante”.