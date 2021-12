Agostinelli: “Gran lavoro di Spalletti, il Napoli ultimamente anche sfortunato”

Andrea Agostinelli, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com riguardo il Napoli e la Lazio: “Il successo contro il Milan era stato molto importante per il campionato ma il ko con lo Spezia ha fatto tornare dei dubbi. In casa ha perso le ultime tre gare, i numeri sono quelli. Con Empoli e Spezia ha lasciato a desiderare. Deve reagire. Prima si guardava davanti, ora deve farlo dietro”.

Si è discusso anche sulle mosse di formazione di Spalletti…

“In generale sta facendo un gran lavoro. Ora gira storto ed è facile parlare di cambi. La verità è che per una partita o due il Napoli può fare a meno di giocatori importanti, per un periodo lungo no. Osimhen e Koulibaly sono fondamentali. Non è alibi ma è sfortuna”.

Dalla Lazio arrivano buoni segnali dopo la vittoria sul Venezia?

“Sì, segnali positivi. Ora deve avere continuità di rendimento, ha preso troppi gol e ha fatto gare in cui ha faticato o deluso. Adesso la squadra sta migliorando però per l’obiettivo del quarto posto mi pare dura”.

E il caso Acerbi come lo giudica?

“E’ un gran professionista e un gran calciatore. Spero rimetta a posto la situazione con la tifoseria….”

Le parole dei tifosi sono state molto dure…

“Ripeto, spero si possa mettere a posto la situazione. Per me ha sempre dimostrato di essere un gran professionalità. Magari può succedere un momento di nervosismo ma deve riconciliarsi col pubblico”.