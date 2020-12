Agostinelli: “Il Napoli come rosa non ha nulla da invidiare a nessuno”

Andrea Agostinelli, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “La Lazio è un po’ in difficoltà in questo momento. Gli manca uno dei giocatori più determinanti, che è Acerbi. Acerbi in difesa è come Immobile in attacco. Una perdita importante. Il Napoli ha dimostrato con l’Inter che si può giocare il campionato, al di là del risultato. Come rosa non ha nulla da invidiare a nessuno. Juve, Inter, Napoli sono sullo stesso piano per quello che penso io. Il Milan senza Ibra incomincia ad accusare qualche problema. Fortunatamente il Napoli ha tutta gente che può fare gol: Petagna, Lozano, Politano, Zielinski. Le rose importanti si fanno così”.