Agostinelli: “Il Napoli deve fare un ultimo regalo ai tifosi per questo finale di stagione”

Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato così l’ex tecnico Andrea Agostinelli. Ecco le sue parole:

“Il risultato che la società voleva a inizio anno è arrivato, c’è stato un buon lavoro da parte di Spalletti, ma capisco anche che l’appetito vien mangiando. Il ritorno in Champions del Napoli è importante, ma un’annata così, con l’occasione di poter vincere lo scudetto, è difficile che si possa ripetere.

Come finirà la stagione il Napoli? Spalletti e la squadra devono fare un regalo alla tifoseria, cioè il non farsi superare dalla Juventus. La tifoseria ha avuto una certa delusione, perché pensava che questa squadra potesse fare qualcosa in più. Il non farsi superare dai bianconeri è un traguardo importante per i tifosi azzurri”.