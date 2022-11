Agostinelli: “Il Napoli farà sempre meglio, il lavoro fatto da Spalletti è evidente”

Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Col proseguire della stagione, vedrete che il Napoli farà sempre meglio. Sono sicuro che anche alla ripresa del torneo, continuerà ad offrire spettacolo come ha fatto finora, dimostrando una grandissima coesione del gruppo. Tutti i giocatori che Spalletti chiama in causa danno il massimo del loro potenziale, migliorano tutti. In questo momento il grande lavoro fatto da Spalletti è evidente, è chiarissimo. Pur sapendo che in questo mondo il passato è passato e che bisogna sempre dimostrare giorno per giorno, sono molto ottimista per il prosieguo della stagione del Napoli. Il pubblico napoletano è maturo. Sono certo che saprà gestire gli entusiasmi perchè ci è già passato. Le recenti delusioni lo hanno fatto crescere”.