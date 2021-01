Agostinelli: “Il Napoli non ha fuoriclasse, ieri con Lukaku avrebbe vinto”

Ad “Arena Maradona” su Radio Crc è intervenuto Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli. Ecco le sue parole:

“Il rigore concesso allo Spezia è stato molto generoso ma non è il caso di appellarsi agli alibi. Mai avrei creduto che il Napoli potesse cedere il passo allo Spezia, a maggior ragione dopo aver trovato il vantaggio e la superiorità numerica. Gare come quella di ieri ti fanno pensare che i calciatori a disposizione del Napoli non siano dei fuoriclasse come tutti dicono”.

Continuando il tecnico ha parlato di Lukaku.

“Se ieri nel ruolo di centravanti del Napoli ci fosse stato Lukaku, gli azzurri avrebbero vinto di sicuro, contro lo Spezia sono state sciupate tante palle gol, perché la qualità degli attaccanti del Napoli non è stata eccelsa”. Adesso, però, bisognerà guardare avanti. “Sconfitte come quelle contro lo Spezia ti ammazzano perché non te le aspetti. Ora, però, è giusto riordinare le idee e ritrovare equilibrio”.