Agostinelli: “Lobotka può diventare uno dei centrocampisti migliori d’Italia”

L’allenatore Andrea Agostinelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Credo che la reazione d’orgoglio ci debba essere sotto il profilo psicologico, soprattutto per il modo in cui la Fiorentina è uscita dal campo del Torino. La squadra di Italiano quest’anno ha dimostrato tutto di buono quello che abbiamo detto di lui, non ho mai visto una Fiorentina giocare così bene negli ultimi 10 anni. Questa è sicuramente una partita da vincere perché la Coppa Italia è una competizione su cui puntare. La rosa del Napoli la reputo una delle più forti in assoluto, capace di lottare per lo scudetto tranquillamente. Certamente se ti mancano 6-7 giocatori per più di due mesi poi quello diventa un altro discorso. Su Lobotka c’è solamente che parlare bene. Questo è un giocatore che per essere completo gli manca solo di riuscire a verticalizzare con una gittata lunga in certi momenti della gara, lui è perfetto, è un aggressivo, un incontrista, un equilibratore, un classico uomo davanti alla difesa che detta i tempi, mi aspetto che diventi uno dei centrocampisti migliori d’italia. Devo dire che i 3 attaccanti centrali del Napoli sono perfetti perchè ognuno ha una caratteristica diversa dall’altro. Per Mertens basta dire il nome e già si sa di cosa si sta parlando, Petagna è uno che fa salire la squadra e Osimhen che è uno che attacca la profondità in maniera eccezionale”.