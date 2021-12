AIC, Calcagno: “Non si può giocare così tanto, su questo tutti i calciatori sono d’accordo”

Umberto Calcagno, presidente dell’Aic, associazione italiana calciatori, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera: “II punto fermo su cui tutti i calciatori sono d accordo è che non si può continuare a giocare così tanto". Ci sono due direttrici - spiega commentando le voce sul fatto che molti calciatori siano favorevoli a un Mondiale biennale, novità per cui la FIFA, contrastata dalla Uefa, si sta spendendo molto -. La prima è la tutela della salute dei grandi calciatori, con più di 70 partite a stagione, 50 delle quali con meno di 4 giorni di recupero: il punto fermo sul quale tutti i calciatori sono d accordo è che non si può continuare a giocare così tanto. Le finestre Fifa ad esempio vanno riviste. Secondo: non contrastiamo la ricerca di nuove risorse, ma alle nuove competizioni ci si deve arrivare con il merito sportivo. Altrimenti c è il rischio di svilire i campionati interni. L'endorsement di Giorgio Chiellini alla Superlega? Ha detto che c è l`esigenza di fare certi tipi di partite e giocare meno. Dobbiamo trovare il punto di equilibrio fra giocare meno, preservare il merito sportivo e valorizzare gli aspetti economici, con una migliore redistribuzione”.