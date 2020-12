AIC, Calcagno: “Nuovi tagli degli stipendi dei giocatori? Uno specchietto per le allodole”

Umberto Calcagno, nuovo presidente dell’AIC, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Sulla nomina di Sara Gama come vicepresidente dell’AIC: “È il giusto riconoscimento al calcio femminile che dal 2022-2023 diventerà professionistico come quello maschile. Lavoriamo alle pari dignità da almeno 10 anni”.

Sulle priorità da affrontare dopo l’elezione: “Riformare il calcio, dando un significato alla parola sostenibilità. La priorità è gestire le risorse in ottica solidaristica come la Premier League che sta parlando di redistribuire il 25% dei diritti tv verso il basso per aiutare le categorie inferiori”.

Su un possibile nuovo taglio degli stipendi a causa del Covid: “È uno specchietto per le allodole. Uno slogan utile solo per riempire i giornali. Tutti i calciatori hanno fatto la loro parte durante il lockdown. Se non creiamo gli strumenti per una nuova sostenibilità del sistema, tutto quello che faremo porterà benefici di basso respiro”.