AIC, il vicepresidente Calcagno: “I calciatori e le calciatrici voglio ripartire, preoccupato per le categorie inferiori”

Umberto Calcagno, vicepresidente Associazione italiana calciatori, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Dobbiamo fare tutto il possibile per far ripartire il calcio. Abbiamo una forte responsabilità perché si parla tanto di quanto sia importante il calcio per lo Stato italiano, quanto il calcio versi all’erario. Io credo che ripartire possa significare tanto per la base del nostro sistema perché la ripartenza al vertice farebbe avere effetti benefici anche verso il basso. Deve esserci la consapevolezza che il nostro sistema deve fare il possibile per ripartire. Non voglio immaginare che possa esserci avversione nei confronti dello sport da parte del Ministro Spadafora. Credo sia mancata anche un po’ di compattezza da parte del nostro mondo all’inizio, e questo ha generato qualche dubbio. Oggi i calciatori e le calciatrici voglio ripartire e questa compattezza attuale potrebbe servire al Ministro per fare una valutazione seria e completa. Ciò non toglie che noi sottostiamo sempre ai medici però il sistema calcio deve farsi trovare pronto nel caso di ripartenza. Gli allenamenti non significano che il campionato riprenderà però è una prima ripartenza. La nostra richiesta è iniziare un percorso che presumibilmente ci possa garantire una convivenza con il virus. La comunità scientifica parla di convivenza e il calcio deve capire in che modo possa convivere con il virus. Sono preoccupato per le categorie inferiori. Con la Lega Pro stiamo istituendo un fondo utile per la ripartenza dei più deboli e le categorie più deboli economicamente. Protocollo? Noi non chiediamo la ripresa del campionato ma degli atti completi per la ripresa del campionato. Sappiamo che la curva epidemiologica migliorerà così come miglioreranno i protocolli. Però se non riprendiamo non saremo mai pronti per ripartire”.