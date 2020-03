AIC, Tommasi a Radio Rai: “La Serie A si sta allineando con il paese”

Stop al campionato e tutela per i calciatori. Damiano Tommasi, Presidente della Associazione Italiana Calciatori ha parlato ai microfoni di Radio RAI dell’assemblea di Lega prevista per domani, dove si discuterà della situazione relativa al Coronavirus. Ecco quanto evidenziato da Iamnaples: “Finalmente la Serie A si sta allineando con il Paese, vedremo domani come andrà l’assemblea di Lega. Serie A ad agosto? Sarebbe una notizia positiva, vuol dire che tutto tornerebbe alla normalità. Si dovrà intervenire nei contratti dei giocatori, spostando delle competizioni e la stagione 2020/2021 subirà delle variazioni. Bisogna trovare una soluzione comune senza pensare al proprio ambito. Recupero dei calciatori? Servirà qualche settimana, in questo momento nessuno può spostarsi dal proprio Comune quindi non si può programmare una ripresa. Stagione? Ci sono moltissimi scenari, potremmo ripartire in tanti modi e le ipotesi sono molteplici. Molto dipende dalle Olimpiadi, ma non è possibile fare previsioni. Ci sono alcuni presidenti che pensano solo alla propria squadra, ma non bisogna pensarla così. Stipendi? Non abbiamo ancora parlato di questo, non so se a Barcellona la scelta sia stata presa dalla società o dai giocatori. Ho parlato anche con il presidente della Lega A Dal Pino, parleremo di questo ma non in questo momento, dove ci sono altre priorità. Il calcio è meno in difficoltà di altri comparti produttivi del nostro Paese. Parleremo di questo tema, certo, ma lo faremo sottovoce”.