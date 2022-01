Ajax, ten Hag non molla Tagliafico: “Lotterò sicuramente per tenerlo”

L’Ajax non molla Nicolás Tagliafico. L’allenatore dei Lancieri, Erik ten Hag, ha voluto esprimere la sua in merito a un suo possibile trasferimento del terzino argentino al Napoli. All’indomani del 9-0 con cui l’Ajax ha battuto l’Excelsior in Coppa d’Olanda, in cui Tagliafico ha sbloccato il risultato dopo nove minuti di gioco, l’allenatore della squadra olandese ha affermato che si batterà in prima persona per trattenerlo. “Lotterò sicuramente per tenerlo. Con lui abbiamo sette difensori. Senza di lui il nostro organico sarà troppo ridotto, ma di certo noto che per lui è importante che possa giocare”. “Bisogna fornire professionalità e lui lo dimostra. Ieri ha giocato, apportando tanta spinta, passione e qualità. Deve lavorare sodo in allenamento, essere paziente e farsi trovare pronto”, ha aggiunto ten Hag.