Albania, Reja: “Hysaj era finito nel dimenticatoio con Ancelotti, mentre ora ha ritrovato fiducia”

Edy Reja, commissario tecnico dell’Albania, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal‘, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Hysaj ha trovato fiducia dopo esser stato messo nel dimenticatoio da Ancelotti, che evidentemente non lo riteneva adatto. Ora ha ritrovato fiducia da parte di Gattuso e mi fa piacere vederlo giocare così. Insigne si vedeva già da quando aveva 16 anni che aveva delle doti. Sta facendo bene al pari di tutto il Napoli, che è in forma. Mi aspetto una grandissima partita domenica tra gli azzurri e il Milan. Mai come quest’anno, il Napoli ha fatto grandissime cose e ha trovato la linea giusta, è una grande occasione questa stagione per primeggiare. Per la rosa che ha, il Napoli è sicuramente competitivo per le prime posizioni. E’ la volta buona e bisogna crederci. Rinnovo Hysaj? Se l’è meritato. E’ sempre presente, non ha mai fatto casini ed è un soldatino“.