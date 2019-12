Albertini: “Ancelotti se ne sarebbe andato lo stesso a fine anno”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato dell’addio di Ancelotti dal Napoli:

“Ancelotti? Parliamo di un allenatore che ha grande esperienza e grandi capacità. Si è trovato in un momento di difficoltà e in un mese e mezzo è successo di tutto al Napoli. Rompere tutto così velocemente non va mai bene. Carlo se ne sarebbe andato a fine anno. In Premier si arriva velocemente e anche se l’Everton adesso non è ai vertici ha le potenzialità economiche per progettare qualcosa di importante”.