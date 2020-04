Albertino Bigon: “Avremmo vinto il campionato anche senza la vittoria di Bergamo”

In un’intervista che è possibile leggere in versione integrale su “Il Mattino” oggi in edicola, l’ex allenatore del Napoli Albertino Bigon parla della sua esperienza in azzurro.

Questi alcuni passaggi delle dichiarazioni dell’allenatore del secondo scudetto e della prima Supercoppa Italiana vinti nel 1990.

“Contro la lazio nell’ultima partita ci mancava un punto per vincere lo scudetto. Non fu una settimana serena per me, dopo il trionfo di Bologna ci bastava solo un pareggio e vedevo un’euforia scomposta nello spogliatoio. Temevo per la concentrazione.

Parole di Van Basten? Rispondo senza voler fare polemica: i conti li fanno sempre male, perché non è quel punto lì che ha fatto la differenza. Basta vedere la classifica. Si ostinano a pensarlo, lo facciano pure adesso. Noi anche senza la vittoria di Bergamo avremmo vinto.

Quello era un Napoli pratico, semplice e funzionale. Le mie idee di calcio erano chiare e semplici. Di grande concretezza e di grande realismo: realizzai un amalgama perfetto tra i calciatori e tra i reparti.