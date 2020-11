Alberto Senese positivo al Covid-19

Alberto Senese, prodotto del vivaio del Napoli, è risultato positivo al Covid-19. Il giovane classe 2000, ora in prestito al Legnago Salus in Serie C, ha comunicato tramite una storia Instagram la sua positività. Stando alle sue parole è asintomatico.

Senese dovrebbe rientrare tra i nuovi 5 positivi nel Legnago, che ha comunicato inoltre l sospensione delle attività sportive:

“F.C. Legnago Salus Srl comunica che, all’effettuarsi di un nuovo ciclo di test diagnostici (tamponi), è stata rilevata la positività di altri cinque membri del Gruppo Squadra. Altresì, è risultata positiva una persona facente parte dei collaboratori della società.

A seguito del diffondersi del contagio da COVID-19 nel gruppo Prima Squadra (per un totale di 17 effettivi) e tra gli operatori dipendenti, la Società determina, a tutela della salute di tutti i propri tesserati, la sospensione di tutte le attività sportive, di squadra e individuali, della Prima Squadra come del Settore Giovanile, all’interno degli impianti sportivi dello stadio comunale “Mario Sandrini” e del centro sportivo di Terranegra per tutta la prossima settimana.

La ripresa delle attività sportive sarà successivamente determinata e comunicata di concerto con lo staff medico-sanitario, diretto dal dott. Emanuele Santoro”.