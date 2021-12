Raul Albiol, difensore del Villarreal, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sull’Atalanta. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “Anche quando giocavo nel Napoli facevamo fatica contro l’Atalanta. Non mi hanno sorpreso. Tra le squadre italiane è quella che non preferisco affrontare. Siamo contenti per la vittoria. Amo Napoli, lo seguo sempre e faccio il tifo per loro affinché vincano lo scudetto. Ho visto in tv Napoli-Atalanta, peccato per la sconfitta”.