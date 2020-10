Alguacil: “Napoli più fortunato di noi in area, siamo stati superiori rispetto a loro. Auguri a Maradona, mal interpretate le mie parole, trai più forti di tutti i tempi”

Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad, ha commentato il match in conferenza stampa.

“Abbiamo giocato una grande partita, nel primo tempo abbiamo superato la pressione altissima del Napoli, siamo arrivati più volte nell’area avversaria. Abbiamo avuto occasioni, abbiamo superato la pressione del Napoli, siamo stati superiori e sfortunati in entrambe le aree di rigore, la nostra e quella del Napoli, e’ mancata la spinta finale, negli ultimi venti metri. Sapevamo che fosse difficile l’Europa League ma non abbiamo paura, abbiamo fatto una grande partita, il pubblico ci avrebbe acclamato. Siamo andati bene in pressing alto ma ci siamo difesi anche bene, nessuno si deve sorprendere, e’ mancata la fortuna, il

colpo, la giocata decisiva. S’impara tanto a giocare a questi livelli, contro una squadra da Champions, candidata a vincere lo scudetto. Avremmo voluto portare a casa i tre punti, sono partite in cui contano i dettagli e sono andati a favore del Napoli. Abbiamo fatto una grande partita, in molti frangenti della gara abbiamo costretti il Napoli ad arretrare. Il Napoli nel secondo tempo ha tirato una sola volta in porta, abbiamo avuto varie occasioni, loro hanno avuto più fortuna nella fase conclusiva. Siamo stati sfortunati per l’infortunio di Aritz Elustondo, sono d’accordo con Gattuso quando dice che e’ stata una partita più da Champions che da Europa League. Infortunio Aritz? Bisogna aspettare domani, potrebbe essere anche una lesione. Sagna e’ entrato senza riscaldamento, e’ molto giovane, ci ha messo un po’ di tempo ad entrare in partita, sono contento complessivamente del lavoro che ha fatto. Koulibaly non mi ha sorpreso, e’ uno dei migliori al

mondo, l’ho ammirato nel Napoli di Sarri. Ho scoperto il calcio italiano prima

con Maradona al Napoli e poi con Sarri alla guida degli azzurri. Ho seguito l’Argentina più della Spagna per Maradona, auguri di buon compleanno a Diego. Sono state interpretate male le mie parole, e’ il migliore di tutti i tempi insieme a Pele’, Cruyjff, Messi e Cristiano Ronaldo”