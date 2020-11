Dal ritiro del Brasile, Allan ha parlato delle differenze tra il calcio inglese e quello italiano: “Ho la fortuna di essere in Premier League, il campionato più difficile del mondo, che dà grande visibilità. Gioco in un club importante come l’Everton. Il calcio inglese e quello italiano sono molto diversi: in Serie A c’è più tattica, le piccole aspettano l’avversario e si difendono basse. In Inghilterra i ritmi sono altissimi e le squadre cercano la vittoria per tutti i 90 minuti”.