Allarme Coronavirus. Inter-Ludogorets: probabile che si giochi a porte chiuse

Dopo il rinvio della sfida contro la Sampdoria, l’Inter si prepara a tornare in campo in Europa League, con la gara di ritorno contro il Ludogorets in programma per giovedì a San Siro. Secondo quanto riportato da Radio Rai è molto probabile che la partita venga giocata a porte chiuse, per evitare il possibile contagio da Coronavirus. Per quel che riguarda invece il recupero della scorsa giornata di campionato i nerazzurri spingono per lo spostamento della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli dando la priorità al campionato.