Allarme Coronavirus. Lippi: “Il Governo deve ordinare. Stop Serie A? Campionato da invalidare”

Marcello Lippi, ex commissario tecnico della Nazionale campione del mondo 2006, ha parlato ai microfoni di Radio Rai, nella trasmissione Radio Anch’io lo Sport, partendo dal derby d’Italia disputato ieri sera all’Allianz Stadium: “La Juventus ha fatto una buona partita, così come anche l’Inter nel primo tempo. I nerazzurri hanno però meno qualità e alla lunga questo è venuto fuori. I bianconeri hanno giocato bene, sono ancora superiori”.

Secondo lei bisognerebbe fermare il campionato?

“C’è una grande confusione intorno a queste cose, ognuno dice la sua. C’è però qualcuno che deve comandare, il Governo deve ordinare. Se lo stesso Governo, dopo il consulto con i medici, decide qualcosa deve imporsi”.

Lei ieri avrebbe giocato?

“Non dovete chiedere a me. Alcuni allenatori hanno detto che non vedono perché si debba togliere due ore di svago alle persone in un momento così difficile, altri dicono il contrario. Fermare il campionato poi cosa vuol dire? Si fermano completamente le squadre? I giocatori si allenano tutti i giorni e allora tanto vale che vadano a giocare le partite. Il mio parere personale? Ci sono persone che devono decidere, il mio pensiero non conta. Ieri ho visto giocare i calciatori con entusiasmo. Ho sentito dire che dopo i gol i giocatori non dovrebbero abbracciarsi, ma come si può dire una cosa del genere. Chi dice così non sa di cosa parla. Tutti devono fare la loro parte, tutti. Ho visto tanta gente che è andata in giro ieri ma il Governo ha raccomandato altre cose e non penso che tutti stiano facendo la loro parte”.

Domani probabilmente la FIGC fermerà il campionato, ma l’Atalanta giocherà in Champions poche ore dopo. Cosa ne pensa? Poi dobbiamo parlare anche dell’Europeo.

“La Comunità Europea deve prendere una decisione, tutti i Paesi hanno lo stesso problema, chi più chi meno. L’Atalanta, se non c’è ancora la decisione dell’UEFA, dovrà giocare per forza”.

Cosa succederebbe con i vari piazzamenti in Serie A e con le promozioni dalla B se il campionato dovesse essere fermato?

“Se si dovesse fermare il campionato e se non ci fosse tempo per recuperare le partite penso che tutto debba essere invalidato. Navighiamo a vista, la classifica non sarebbe finale e spero che la sospensione, se ci sarà, possa essere di soli 15 giorni. Spero anche che Mancini abbia il tempo di preparare l’Europeo ma soprattutto mi auguro che il Coronavirus venga debellato in fretta”.

In Cina stanno riuscendo a risolvere il problema.

“Ho vissuto 8 anni lì e ho conosciuto un popolo che vuole sempre crescere. Le persone con le quali ho trascorso molto tempo sono molto determinate”.

L’Inter è fuori dalla zona Scudetto? La Lazio competerà fino in fondo?

“I biancocelesti assolutamente sì, hanno giocatori fortissimi e stanno facendo grandissime cose da un po’ di tempo. L’Inter è ancora dentro, se batterà la Samp tornerà a -6 e ci sono ancora tante partite da giocare. Conte ha ammesso che c’è ancora differenza con la Juve ma anche loro hanno fatto due terzi di campionato di alto livello”.