Allegri: “La quota Scudetto è 84-85 punti, noi siamo troppo lontani”

Nel post-partita della sfida valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia “Fiorentina-Juventus” trasmessa in esclusiva assoluta su Canale 5, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha dichiarato nel corso di ‘Coppa Italia Live’ in diretta su Canale 5: “Dobbiamo fare i complimenti alla Fiorentina perché ha fatto una buona partita. È stata una gara bloccata, abbiamo subito nel primo tempo su due contropiedi, come nel secondo tempo. La squadra ha tenuto bene il campo, in situazioni normali non abbiamo rischiato niente. Abbiamo avuto situazioni favorevoli in cui dovevamo giocare meglio l’ultimo passaggio. Vincere qui non è facile, la squadra ha dato segno di maturità. Aké si è dato da fare, stasera tutti bravi ma Danilo ha dato dimostrazione di essere un giocatore straordinario, di un livello altissimo. Più arrabbiato con la difesa o con l’attacco? Difensivamente abbiamo difeso bene. A parte i tre contropiedi non è che abbiamo subito tanto. Abbiamo difeso in modo ordinato, sbagliando le scelte nell’ultimo passaggio. Buona partita di Arthur? Sì, ma han giocato bene tutti. Veniamo da tante partite, siamo sempre gli stessi, fortunatamente domani rientrano Dybala, Rugani e Bernardeschi. Arthur ha qualità, a volte deve dare prima via il pallone ma è sicuro in possesso. Anche Rabiot ha fatto bene. Dobbiamo mettere da parte questa partita perché domenica ne abbiamo una importante con lo Spezia domenica prossima. Qual è il modulo migliore per esaltare Vlahovic? Lui deve migliorare con la squadra e nelle ultime partite ha fatto meglio. Ora ci appoggiamo di più sulle punte ed è un altro passo in avanti. Giocare allo stesso modo può essere un vantaggio ma anche un limite. Scudetto sempre impossibile? Assolutamente sì. La quota Scudetto sarà 84-85 punti e penso che una delle tre in testa possa arrivarci anche visto il calendario. È matematica. Ma chiedetelo alle squadre in testa, non a me. Noi siamo troppi lontani, dovremmo vincerle tutte ed è difficilissimo. Non vi preoccupate”.