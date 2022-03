Il terzo posto può essere un obiettivo per questa Juventus? Una domanda a cui ha risposto, in conferenza stampa, Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero con le sue parole ha nuovamente dribblato la parola Scudetto, come succede oramai da settimane nelle uscite pubbliche: “Il nostro obiettivo è entrare nelle prime quattro a fine campionato. Poi che sia quarto posto, terzo o secondo non cambia niente. Dobbiamo lavorare, ci sono tanti punti e dobbiamo fare un passetto alla volta”.