Altafini: “Contro la Juve farei giocare Mertens, con Osimhen in panchina”

José Altafini, ex calciatore di Napoli e Juventus, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Fossi nel Napoli contro la Juventus farei giocare un calciatore davanti che fa sempre gol, parlo ovviamente di Dries Mertens. Scelgo lui invece di Osimhen, anche perché è uno che ha colpi straordinari e può cambiare la partita in qualsiasi momento del match. Mertens, tra l’altro, è anche bello riposato. Non ho dubbi in tal senso, tra lui ed Osimhen scelgo sicuramente il belga

Penso assolutamente che a questa partita ci arriva sicuramente meglio il Napoli. La squadra azzurra sta molto bene e dovrà sfruttare l’occasione che arriverà. I bianconeri dal canto loro non se la passano benissimo, per cui credo sia positivo per il Napoli. Penso che alla fine in attacco giocherà il belga, è uno di quei calciatori che non tradisce mai in certe partite”.