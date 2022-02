Durante la trasmissione ‘Il bello del calcio’, in onda su Canale 8, è intervenuto l’ex giocatore di Inter e Juve, Alessandro Altobelli: “Io mi arrabbio quando si parla in modo normale di Koulibaly. Nel secondo tempo contro l’Inter ha chiuso, difeso, marcato, ha fatto tutto lui. Se il Napoli ha pareggiato nel secondo tempo è grazie a lui. Tante volte ha fatto dei recuperi che soltanto lui può fare. Per me se il Napoli ha la miglior difesa è grazie a lui”.