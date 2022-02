Altobelli: “Napoli, se batti l’Inter cambia tutto per la corsa allo scudetto”

Entusiasmo alle stelle. Il Napoli, dopo la bella vittoria in quel di Venezia, si prepara al big match del Maradona contro l’Inter. C’è grande attesa in città per una partita che potrà dire tanto sulle ambizioni Scudetto della squadra di Spalletti. Chi conosce bene l’importanza di questa sfida è l’ex calciatore dei nerazzurri Alessandro Altobelli. “Spillo” non ha dubbi, Napoli-Inter sarà gara decisiva per la conquista dello Scudetto: “Napoli-Inter sarà una bellissima partita tra due squadre che giocano a calcio – ha detto al quotidiano Roma – il Napoli viene da 4 vittorie consecutive mentre i nerazzurri hanno avuto qualche piccolo incidente di percorso portando a casa 8 punti su 12 disponibili. A questo impegno così importante arriva meglio la squadra di Spalletti, tuttavia, la gara del Maradona sarà tutta da vivere e da giocare. Una vittoria degli azzurri cambierebbe tutto per la corsa scudetto, ma Spalletti non può sbagliare”.