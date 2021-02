Alvino: “Alcuni calciatori stanchi delle urla di Gattuso. Atalanta e Juventus due iceberg”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha scritto su Twitter:

“In primis è scandaloso non aver concesso rigore al Napoli, in secundis è scandaloso l’utilizzo del Var in Italia. Detto ciò ancora una volta gli azzurri dimostrano di essere una squadra fragile mentalmente, incapace di reggere alla pressione, anche quella che trasmette con le sue urla continue ed incessanti dalla panchina Rino Gattuso e delle quali qualche calciatore in campo inizia ad esser stufo. Una incapacità che fa commettere errori grossolani in difesa a calciatori di scarsa personalità e con la testa altrove e ad essere poco lucidi in attacco dove bisogna cantare e portare la croce. E’ accaduto anche con la squadra al completo. Il calendario toglie il respiro ma non le responsabilità. Di tutti. Da oggi si naviga a vista. Atalanta e Juventus sono due iceberg, o si schivano o si affonda. Il Napoli è a un bivio, o ‘De Grazia’ o Titanic”.