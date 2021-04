Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato sui piani futuro del Napoli nel corso della sua trasmissione per la radio ufficiale: “Gli unici calciatori che sicuramente andranno via sono tre: Nikola Maksimovic, Elseid Hysaj e Tiemoué Bakayoko. I primi due hanno il contratto in scadenza e non c’è stato accordo per il rinnovo, il terzo non sarà riscattato dal Chelsea, ricordando che è solo in prestito”.