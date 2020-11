Alvino: “Benitez aveva capito tutto, a Napoli piace farci del male da soli”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ del momento che stanno passando i partenopei:

“Le opinioni e le voci del dopo Napoli-Milan non mi hanno fatto piacere e credo che non avranno fatto piacere neanche a Gattuso. All’allenatore del Napoli possiamo criticare le scelte di chi manda in campo, ma dire che capisce poco di calcio è una cosa che fa male. La critica di questa piazza è un grande ostacolo per non raggiungere i grandi obiettivi. Ricordo sempre il ‘spalla a spalla’ di Rafa Benitez, un grande tecnico vincente capì l’andazzo della piazza. Ho visto davvero poco equilibrio nelle critiche del dopo Napoli-Milan e invece l’equilibrio dovrebbe essere la base per raggiungere i risultati. Dopo l’Atalanta il Napoli era candidato a vincere lo scudetto ed ora può lottare al massimo per l’ottavo posto. A Napoli ci piace farci male da soli, quando non abbiamo il nemico dobbiamo crearcelo in casa. Gattuso va criticato per le scelte ma non andiamo oltre, in questo momento è l’uomo giusto al posto giusto. Non c’è persona migliore per far ritornare al Napoli l’equilibrio perso. Si deve dare un senso a questa stagione con due vittorie, contro il Rijeka, per avvicinarsi alla qualificazione nel girone di Europa League e contro la Roma per dare vigoria alla classifica in campionato”.